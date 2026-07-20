الرقصة الأخيرة!

-1-



بعد انتهاء المونديال

سينجلي

وجه العدوّ من الصديق

وسيشعر الإنسان

حتمًا

بالفراغ

وبالدوار الميتافيزيقي

فينهضُ

في الظلام الحر

يبحث

عن سنا معناه

في الليل السحيقِ!

وتهبّ أمريكا

كعادتها

لتبحث عن مضيقِ!



-2-



بعد انتهاء المونديال

ستعصف الريح

التي كانت

تهفهف بالعبير

على الوجوه

من الخميس إلى الخميس!

ولن ترى قيسًا

يصفّق عند ليلى

أو ترى عَمْرًا

يفتّش عن لميسِ!

وسينتهي الأوغادُ

من أنصار رونالدو وميسي!



-3-



بعد انتهاء المونديال

سيشتكي حتى الرصيف

من الرصيف

ويحكّ كلّ بلاطةٍ

كانت تحسّ

بخفق أقدام البرية

في المصيف

ويعود حتى المترفون

إلى مطاردة الرغيفِ!



-4-



بعد

انتهاء المونديالِ

سيذهب الصَّحْبُ الذين لقيتُهم

وأظلّ في المقهى

وحيدًا

أحتسي قلقي

على رجع الصدى

في الزاوية!

وأرى لأوّل مرّةٍ

ظلّي بعيدًا

حين تأكلني

الذئاب العاوية!