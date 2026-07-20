دوران في بنفيكا.. إعارة مع أحقية الشراء

انضم المهاجم الكولومبي جون دوران إلى فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، رسميًّا الإثنين، معارًا لموسمٍ واحدٍ من النصر مع أحقية الشراء.

وأعلن نادي النصر، عبر حسابه في منصة «إكس»، موافقة شركته على إعارة اللاعب لموسمٍ مع أحقية الشراء، في وقتٍ نشر فيه بنفيكا صورًا لمهاجمه الجديد مع روي كوستا، رئيس النادي.

والجمعة، نشرت «الرياضية»، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، تفاصيل الاتفاق بين الناديين على الصفقة، وكشفت عن تحمُّل النصر نحو مليوني دولارٍ من راتب اللاعب خلال موسم الإعارة على أن يدفع بنفيكا باقي المستحقات، المقدَّر بنحو عشرة ملايين دولار.

وأشارت مصادر «الرياضية» إلى تضمين بند الشراء في الاتفاق على أن يدفع الطرف البرتغالي أكثر من 30 مليون يورو لنظيره السعودي حال تفعيله البند.

كذلك، يحصل النصر من بنفيكا على نسبةٍ مئويةٍ من أي عملية بيع مستقبلي لدوران حال انتقال الأخير إلى النادي البرتغالي بصفةٍ نهائيةٍ.

وتعاقد النادي الأصفر مع المهاجم الكولومبي، مطلع العام الماضي، بعد شراء عقده من أستون فيلا الإنجليزي. وبعد نصف موسمٍ في الملاعب السعودية، أعاره الموسم الماضي إلى فنربخشة التركي، ثم إلى زينيت الروسي.