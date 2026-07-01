«عذرًا ميسي إنه زمن يامال»

لم يكن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 حدثًا عابرًا، بل كان ثمرة مشروع كروي متكامل أعاد الهيبة لـ«لا روخا» وأثبت أن المستقبل يُصنع بالشباب والإيمان بالموهبة. فمنذ صافرة البداية في البطولة، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، أعلن الإسبان أنهم حضروا للمنافسة على الكأس لا لمجرد المشاركة.

قاد النجم الشاب لامين يامال جيلًا ذهبيًا من اللاعبين، الذين امتزجت لديهم الجرأة بالمهارة والانضباط التكتيكي، ليقدموا كرة قدم حديثة أمتعت الجماهير، وأرهقت جميع منافسيهم. ففي كل مباراة كانت إسبانيا تفرض شخصيتها بالاستحواذ، وسرعة تدوير الكرة، والضغط العالي، حتى أصبحت المرشح الأبرز لاعتلاء منصة التتويج.

ولم يكن طريق المنتخب الإسباني مفروشًا بالورود، لكنه نجح في تجاوز جميع التحديات بثقة كبيرة، مقدمًا مستويات فنية راقية، أكدت أن هذا الجيل هو الأحق بحمل راية الكرة الإسبانية. لقد أثبت هؤلاء اللاعبون أن العمر ليس معيارًا للنجاح، بل العزيمة والإصرار والقدرة على تحمل المسؤولية في أكبر المحافل العالمية.

أما المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني فقد كانت عنوانًا للتفوق الإسباني، سيطر الإسبان على مجريات اللقاء بالطول والعرض، واستحوذوا على الكرة، وصنعوا الفرص، وفرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية، بينما وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه عاجزًا عن مجاراة النسق الإسباني.

وكانت الأنظار تتجه نحو الأسطورة ليونيل ميسي، الذي كان يتمنى أن يختتم مسيرته الكروية بإضافة لقب عالمي جديد إلى سجله الحافل، لكن للإسبان رأيًا آخر. فقد وقف الجيل الشاب بقيادة لامين يامال سدًا منيعًا أمام أحلام الأرجنتين، ليؤكد أن زمن هذا المنتخب قد حان، وأن المستقبل بات يرتدي اللون الأحمر.

استحقت إسبانيا لقب كأس العالم بكل جدارة واستحقاق، ليس لأنها فازت في المباراة النهائية فحسب، بل لأنها كانت المنتخب الأكثر اكتمالًا وثباتًا طوال البطولة. قدمت كرة قدم جميلة، واحترمت منافسيها، وأثبتت أن التخطيط السليم، وصناعة الأجيال، هما الطريق الحقيقي للوصول إلى قمة العالم.

وهكذا يكتب المنتخب الإسباني فصلًا جديدًا في تاريخه، ويهدي جماهيره لقبًا عالميًا جديدًا، بينما يعلن لامين يامال ورفاقه بداية حقبة قد تمتد لسنوات طويلة، عنوانها الإبداع والمتعة والبطولات.