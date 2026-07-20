الرواتب تعطل مفاوضات النصيري

أوضح عبد الحق المراكشي، عضو لجنة الحكماء في نادي المغرب الفاسي، أنهم بحثوا إمكانية ضم المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلا أن الرواتب الحالية التي يتقاضاه اللاعب تقف حاجزًا دون إكمال الصفقة.

وقال لـ«الرياضية» المراكشي في حديث خاص: «حدثت مفاوضات بالفعل من أجل ضم يوسف النصيري من نادي الاتحاد ولكن حتى هذه اللحظة الراتب الذي يتقاضاه اللاعب يقف عائقًا أمام الصفقة.. لا نستطيع أن ندفع الراتب الخاص به والذي يحصل عليه في دوري روشن».

وأكد المسؤول المغربي بأنه في حال تنازل اللاعب عن ما يتقاضاه في الدوري السعودي قد يحدث شيئًا مختلفًا في هذه الصفقة.

وانضم يوسف النصيري إلى نادي الاتحاد يناير 2026 قادمًا من فنربخشة التركي، وخاض خلال مسيرته مع النادي الجداوي 18 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف ونجح في صناعة هدف وحيد.