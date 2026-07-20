«فيفا» يحقق.. عقوبات انضباطية تهدد باريديس

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السلوك غير الرياضي، الذي بدر من لياندرو باريديس، لاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بعدما تسبب في فوضى عارمة داخل الملعب، عقب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا الأحد بهدف دون رد.

وأظهرت لقطات البث الدولي كل تحركات باريدس «32 عامًا» تحت مجهر لجان الانضباط ومنها اعتداؤه على إريك جارسيا مدافع إسبانيا ثم دفعه جافي وايقاعه أرضًا، ما قد يهدده بعقوبات انضباطية.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الإثنين، عن موقع «ديموكراتا»، أن الشجار بدأ وسط احتفالات الإسبان بفوزهم باللقب، مشيرة إلى أن الشرارة الأولى اشتعلت عندما ضرب ناهويل مولينا، الإسباني رودرجو هيرنانديز، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث، قبل أن ينفجر التوتر المتراكم تمامًا بتدخلات باريديس، على الرغم من محاولات المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني اليائسة للتدخل وفصل اللاعبين لتهدئة الوضع.

وأضافت الصحيفة: «على الرغم من أن البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها بعد واقعة الشجار، تستوجب إيقافه تلقائيًا عن المباراة الرسمية التالية، إلا أن الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية تدرس اتخاذ إجراءات أشدّ بحق باريديس».

وبحسب شبكات رياضية عالمية كبرى مثل ESPN وTyC Sports، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي تُجري مراجعة شاملة لتقرير الحكم ولقطات الفيديو عالية الدقة للأحداث. وإذا ما اعتُبر سلوك باريديس، عدوانًا عنيفًا متعمدًا، فقد تمتد العقوبة لتشمل عدة مباريات دولية.

ويُعد باريديس، لاعب بوكا جونيورز، أحد أكثر اللاعبين خبرةً على المستوى الدولي في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، وكان جزءًا من العصر الذهبي التاريخي تحت قيادة سكالوني، الذي فاز بكوبا أمريكا 2021 و2024 و«فيناليسيما» 2022، وكأس العالم 2022.

وفي يوليو 2025، قرر باريديس إنهاء مسيرته الأوروبية وعاد إلى ناديه الأم بعقد حتى ديسمبر 2028، وخاض تجارب مع روما ويوفنتوس الإيطاليين، وزينيت سانت بطرسبرج الروسي، وباريس سان جيرمان، حيث لعب مع ليونيل ميسي، ونيمار، وكيليان مبابي.