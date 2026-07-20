السعودية تستقبل 32 مليون سائح العام الماضي

شهد قطاع السياحة نموًّا متواصلًا، إذ استقبلت وجهات السعودية خلال موسم صيف السعودية للعام الماضي أكثر من 32 مليون سائح محلي ودولي بنسبة نمو بلغت 26 في المئة مقارنة بالموسم السابق، وتجاوز الإنفاق السياحي 53.2 مليار ريال بنمو قدره 15 في المئة.

وطبقًا للتقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة 2025 احتلت السعودية المركز الأول عالميًّا بصفتها أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م، وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تضاعف عدد السياح الدوليين القادمين إلى مختلف الوجهات السعودية، إذ سجّلت السعودية نموًّا بنسبة 102 في المئة في أعداد السياح الدوليين خلال الربع الأول، مقارنةً بعام 2019م، متجاوزةً بفارق كبير معدل النمو العالمي البالغ 3 في المئة، ومعدل نمو الشرق الأوسط البالغ 44 في المئة، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا والثانية إقليميًّا، مما يعزز مكانتها الريادية في قطاع السياحة الدولية.

وفي قطاع الترفيه، واصل القطاع توسّعه من خلال منظومة تضم 954 موقعًا مرخّصًا، واستضافة 40 فعالية ترفيهية فريدة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية ودورات تطويرية مختلفة استفاد منها أكثر من 42 ألف مستفيد في 10 مدن، واحتضان 33 شركة ناشئة، ودعم 110 منشآت عبر برامج التمويل والضمانات المالية.

وعلى صعيد القطاع الثقافي دُشن مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي في المدينة المنورة، وافتُتح متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية بوصفه إضافة نوعية للمشهد الثقافي والمعرفي في السعودية، وقد بلغ عدد أيام الفعاليات الثقافية 6314 يومًا مقارنة بمستهدف عام 2025م وهو 3010 أيام، ووصل عدد «مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة» إلى 232 موقعًا، محققًا بذلك مستهدف المؤشر لعام 2025.