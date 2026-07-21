الوحدة يستبعد العويشير من معسكر تركيا

استُبعِد عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، من بعثة المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وبعدما تهيّأ الحارس للسفر ضمن بعثة الفريق إلى مدينة أنطاليا التركية، أًبلِغ في الساعات الأخيرة، قبل الإقلاع الأحد من جدة، باستبعاده من الرحلة، بقرارٍ من الجهاز الفني.

بذلك، وصل «فرسان مكة» إلى أنطاليا بحارسين فقط، عبد الرحمن الشمري وخالد الشريف.

ومن المقرر أن يخوض الوحدة، الذي يستعد لموسم دوري «يلو» للدرجة الأولى، ثلاث مباريات تجريبية خلال المعسكر، الذي يُختتم في 6 أغسطس المقبل ويقوده المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي، المدرب الجديد للفريق.

وضمّت البعثة 25 لاعبًا، بينهم سبعة صاعدون من فريق تحت 21 عامًا في النادي، الذي يدرّبه عيسى المحياني.

وقبل السفر إلى تركيا، قاد فوينيسكي، في مكة المكرمة، المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، التي تألفت من حصص تدريبية يومية على ملعب النادي.