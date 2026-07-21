«عكس سير» خامس أفلام الشهري

عزز الممثل السعودي عبد العزيز الشهري حضوره في السينما السعودية، مع اقتراب طرح فيلمه الجديد «عكس سير» الذي يمثل خامس أعماله السينمائية، بعد سلسلة من المشاركات التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن، وأسهمت في ترسيخ اسمه ضمن أبرز الممثلين السعوديين على شاشة الكبيرة.

وبدأ الشهري مشواره السينمائي بفيلم «مسامير» عام 2020، قبل أن يشارك في فيلم «سطار» عام 2022، ثم «راس براس» في 2023، و«أحلام العصر» في 2024، ليضيف إلى رصيده السينمائي فيلم «عكس سير» الذي يعد خامس أفلامه في دور العرض.

ويأتي «عكس سير» كفيلم سعودي ينتمي إلى الكوميديا والأكشن والجريمة، من إخراج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

وتدور أحداث الفيلم داخل عالم شركة لنقل الأموال، حيث يحاول ناجي إنقاذ زوجته من السجن عبر خطة سريعة وخطيرة بمساعدة الشاب المتهور عطا، إلا أن الأمور تنقلب إلى سلسلة من المطاردات والقرارات الخاطئة، لتأخذ الأحداث منحى مليئًا بالإثارة والمواقف الكوميدية.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما السعودية 13 أغسطس المقبل.