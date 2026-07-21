إيطاليا تخطط على بداية جديدة مع جوارديولا

تخطط إيطاليا على التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، استعدادًا للبطولات الدولية الكبرى المقبلة، بدءًا من أمم أوروبا 2028 التي ستنظم في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وذكرت معلومات نشرتها شبكة «سكاي إيطاليا» للمرة الأولى، أن باولو مالديني أسطورة ميلان والمدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتمع بجوارديولا، الذي يقضي إجازة بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت الشبكة أن الاجتماع، الذي جرى في مدينة برشلونة، لم يقتصر فقط على تولي جوارديولا القيادة فحسب، بل يتعداه إلى بناء مشروع إيطالي حقيقي، بعد التراجع الكبير للمنتخب الذي غاب عن نهائيات كأس العالم الثلاث الأخيرة.

ولم يسبق للاعب الوسط الدولي السابق أن قاد منتخبًا وطنيًا، فبعد اعتزاله اللعب تولى فريق برشلونة الثاني، قبل أن يبدأ مشواره الحقيقي مع فريقه الأم 2008 وحتى 2012، وتوج معه بـ 14 لقبًا في كل المسابقات أبرزها دوري الأبطال الذي فاز به مرتين.

بعدها درب بايرن ميونيخ في 2013 وحتى 2016 وتوج معه بسبعة ألقاب. ثم كانت التجربة الإنجليزية الأكثر نجاحًا على مدى 10 أعوام مع مانشستر سيتي والذي منحه 20 لقبًا ستة منها في الدوري الممتاز إضافة إلى دوري الأبطال.

ومنذ أن غادر جواردويولا برشلونة التحق بفريق بريشيا الإيطالي موسم 2001-2002، ثم لعب الموسم التالي مع روما قبل أن يعود إلى بريشيا مرة أخرى.