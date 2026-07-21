طواف فرنسا.. قاض يوافق على الاختبارات الليلية

أكّد مكتب المدعي العام الفرنسي لوكالة فرانس برس، الإثنين، أن قاضيًا فرنسيًا صادق على الاختبارات الليلية لمكافحة المنشطات التي خضع لها السلوفيني تادي بوجاتشار والدنماركي يوناس فينجيجارد نجما طواف فرنسا للدراجات الهوائية.

وأوضح مكتب المدعي العام أن الوكالة الدولية للاختبارات «إيتا» تقدمت بطلب إلى قاضي باريس المختص بقضايا الحريات والاحتجاز للإذن بإجراء اختبارات مكافحة المنشطات التي جرت ليلًا بين 18 و19 يوليو الجاري.

وخضع متصدر السباق بوجاتشار وفينجيجارد اللذان هيمنا على طواف فرنسا خلال الأعوام الستة الماضية، لزيارات تفتيش ليلية من مساء السبت إلى صباح الأحد، قبل ساعات فقط من إحدى المراحل الجبلية الحاسمة.

ونشأ خلاف بين الدراجين المحترفين ومسؤولي مكافحة المنشطات، وذلك بعد انسحاب فينجيجارد، الفائز السابق بالطواف، عقب عملية الفحص.

وقاد حامل اللقب بوجاتشار الاحتجاجات، واصفًا إيقاظه في منتصف الليل لإجراء فحص منشطات بأنه «غير إنساني».

وأكد فينجيجارد أنه أُيقظ عند الساعة الثانية فجرًا، فيما قال بوجاتشار إن المفتشين وصلوا إلى فندقه عند الخامسة صباحًا.

وأشار كلاهما إلى أن نومهما قد تعكر بسبب هذه الإجراءات.

وأصدرت «إيتا» بيانا دافعت فيه عن تصرفاتها، مؤكدة أن إجراء اختبارات ليلية ضروري لضمان برنامج مكافحة منشطات «فعّال» يحمي «نزاهة سباقات الدراجات».

وبموجب لوائح مكافحة المنشطات الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي فوّض برنامجه لمكافحة المنشطات إلى «إيتا» عام 2021، يتعيّن أن تتوافر لدى الاتحاد شبهات جدية ومحددة بأن الدراج قد يكون متورطًا في أنشطة تعاطي المنشطات لإجراء فحوص بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحًا.