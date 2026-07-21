بارنز يقود سيدات القادسية

أعلن القادسية تعيين جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول لكرة القدم، والذي دخل معسكرًا إعداديًا خارجيًا تحتضنه مدينتا مالقة وجيرونا الإسبانيتان، خلال الفترة من 20 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد والتحضير للموسم الرياضي 2026-2027.

ويمتلك بارنز سجلًا تدريبيًا مميزًا، إذ أسهم خلال فترة عمله مع نادي أورلاندو برايد في التتويج بلقب دوري السيدات الأمريكي، إلى جانب الفوز بدرع الدوري، كما ساهم في قيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي في الدوري، بعد تسجيل 18 انتصارًا خلال موسم واحد.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، من خلال برنامج تدريبي متكامل يتضمن حصصًا تدريبية مكثفة ومتنوعة، إضافة إلى إجراء عدد من المباريات التجريبية، بما يسهم في تطبيق رؤية الجهاز الفني وتحقيق أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الفريق لخوض ثلاثة استحقاقات خلال الموسم الرياضي، هي: الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، وكأس تحدي الممتاز، سعيًا إلى مواصلة تقديم مستويات تنافسية تعكس تطور الفريق وطموحاته.