في ذكرى المئوية.. الـ«كونميبول» يطالب بمونديال 64

كرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الـ«كونميبول» مطالبته بتوسيع نطاق كأس العالم 2030 ليشمل 64 منتخبًا لمرة واحدة فقط، وذلك بعد يوم واحد فقط من اختتام أول نسخة ضمت 48.

وفازت إسبانيا الأحد بلقب كاس العالم للمرة الثانية بعد فوزها على الأرجنتين، حاملة اللقب، بهدف دون رد بعد التمديد على ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ودعا أليخاندرو دومينجيز رئيس الـ«كونميبول»، الإثنين في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توسيع نطاق البطولة، وحث الاتحاد الدولي «فيفا» على توسيع نسخة الذكرى المئوية للبطولة.

وكتب دومينجيز الذي شارك في توزيع جوائز كأس العالم: «النسخة المقبلة ستكون على أرضنا في عام 2030، وستكون هذه فرصة رائعة لكرة القدم للاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم من خلال بطولة تضم 64 منتخبًا».

وبموجب الخطة المعتمدة الحالية، ستستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب البطولة، بينما ستستضيف الأوروجواي والأرجنتين والباراجواي مباريات الافتتاح بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة الأولى 1930 في الأوروجواي.

يذكر أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، أعلن من قبل أن اللجان المختصة ستناقش المقترح بجدية بعد نهاية مونديال 2026. ومع ذلك، يواجه المقترح معارضة قوية من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي الذي وصف الفكرة بـ«السيئة جدًا» لكونها تضعف التصفيات وتزيد الإرهاق البدني على اللاعبين.