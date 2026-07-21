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ضربة البداية

2026.07.21 | 12:49 am
دشن فريق النصر الأول لكرة القدم معسكره التحضيري الخارجي الذي تحتضنه مدينة لشبونة البرتغالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بأداء أول حصة تدريبية عقب وصول بعثة الفريق بساعات، الإثنين (المركز الإعلامي ـ النصر)
ضربة البداية

ضربة البداية

ضربة البداية

ضربة البداية

ضربة البداية

ضربة البداية

ضربة البداية