ضربة البداية

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم معسكره التحضيري الخارجي الذي تحتضنه مدينة لشبونة البرتغالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بأداء أول حصة تدريبية عقب وصول بعثة الفريق بساعات، الإثنين (المركز الإعلامي ـ النصر)