بسبب التأثير على النتائج.. إيقاف وتغريم رئيس ناد ولاعب

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، علي عبيد الزهراني، رئيس نادي قلوة، وعبده محمد المنديلي، لاعب نادي الحوراء، وغرّمتهما ماليًا، في قرارين أصدرتهما الإثنين، بعدما حققت فيما نُسِب لهما من ارتكاب مخالفة التأثير غير المشروع على نتائج مباريات دوري الدرجة الثالثة.

واستكملت اللجنة التحقيقات وسماع إفادة الأطراف ذات العلاقة، بعد الحصول على إفادتين من وحدة النزاهة في الاتحاد.

وحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد، حرمت «الانضباط والأخلاق» رئيس نادي قلوة من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، ووقّعت عليه غرامة، بقيمة 300 ألف ريال، بعدما أثبتت عليه مخالفة المادة 76 من لائحتها. فيما أوقفت عبده محمد المنديلي، لاعب الحوراء، لمدة عام عن المشاركة في جميع المباريات الرسمية، مع تغريمه ماليًا، بـ 100 ألف ريال، بعدما أثبتت عليه مخالفة المادة ذاتها.

وكلُّ قرارٍ من الإثنين يقبل الاستئناف وفق المادة 144 من اللائحة، حسبما قضى البند الرابع منه.