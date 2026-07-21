توتنام يتعاقد مع سومبات
أليس سومبات أثناء توقيعها العقد الجديد مع توتنام هوتسبير الإنجليزي (المركز الإعلامي ـ توتنام هوتسبير)
لندن ـ رويترز 2026.07.21 | 01:51 pm
أعلن توتنام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، الثلاثاء، تعاقده مع المدافعة أليس سومبات، قادمة من أوليمبيك ليون الفرنسي.
ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن قيمتها تجاوزت الرقم القياسي السابق للنادي اللندني للتعاقد مع النرويجية سيجنه جاوبسيت مقابل 375 ألف جنيه إسترليني «503700 دولار».
وقالت سومبات في بيان: «أعتقد أن الدوري تنافسي للغاية، فكل مباراة صعبة، وهذا ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر».
وخاضت اللاعبة الفرنسية «22 عامًا» 106 مباريات مع ليون في كافة المسابقات، وفازت بخمسة ألقاب متتالية للدوري الفرنسي، ولقب دوري أبطال أوروبا للسيدات موسم 2021ـ2022.