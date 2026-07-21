بسبب الازدحام.. بطولة أستراليا تحدد عدد التذاكر المخفضة

ستفرض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى حدودًا ​يومية على التذاكر المخفضة للبطولة الكبرى، بعد أن أثرت طوابير الانتظار الطويلة والازدحام سلبًا على بطولة العام الحالي، التي لعبت خلال الفترة من 29 يونيو حتى 12 يوليو.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس والمسؤول عن تنظيم البطولة، الثلاثاء، أنه ‌سيضع حدًا ​أقصى ‌لعدد تذاكر ⁠الدخول ​للملاعب التي تبلغ ⁠قيمتها 34 دولارًا أمريكيًا خلال الأسبوع الأول من القرعة الرئيسة، إذ يتوقع أن يكون الطلب أقوى من أي وقت مضى في نسخة 2027.

وذكر ⁠الاتحاد في بيانه: «يعكس هذا ‌القرار الشعبية ‌المتزايدة لبطولة أستراليا المفتوحة، وسيساعد ​على ضمان ‌تمكن الجماهير من الاستفادة القصوى من ‌كل ما يُقدم في منطقة البطولة».

وتسمح تذاكر دخول الملاعب لحامليها بالتنقل بين المباريات خارج الملاعب الرئيسة ‌في ملبورن بارك، وتحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين العاديين. ومع ذلك، ⁠أدى ⁠الارتفاع الحاد في أعداد الحضور في الأعوام القليلة الماضية إلى طوابير طويلة للدخول للملاعب ما أثار مخاوف بشأن تراجع تجربة المشجعين.