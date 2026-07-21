أبها يقترب من حارس أجنبي.. ويتفق مع العلا

اتفقت إدارتا أبها والعلا على تنظيم مباراة تجريبية لفريقيهما، الجمعة المقبل، بمقر معسكريهما في سلوفينيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن إدارة النادي الجنوبي اتفقت مع حارس مرمى من الجنسية الفرنسية، على أن يتم التوقيع معه فور وصوله مقر المعسكر في سلوفينيا، للانتظام برفقه اللاعبين.

وكان لاعبو أبها عادوا إلى التدريبات، 8 يوليو الجاري، بعد نهاية إجازةٍ تلت تحقيق الفريق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والصعود إلى مصاف دوري روشن السعودي في موسمه الجديد، وغادر، 16 من الشهر ذاته، إلى سلوفينيا في معسكر يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، يخوض خلاله أربع مواجهات تجريبية.

وخسر أبهاـ الأحد الماضي، أولى مواجهاته التجريبية أمام الشارقة الإماراتي 1ـ2، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي.

وعززت إدارة النادي الجنوبي صفوف الفريق من خلال التعاقد مع محمد الدوسري، الظهير الأيمن، وصفوان الجهني، الظهير الأيسر، إضافة إلى الدولي السنغالي عبدو ديالو.