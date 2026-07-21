في غياب ميسي.. استقبال الأرجنتين.. سجادة حمراء وعزف ترحيبي

تحدى آلاف المشجعين البرد والمطر، صباح الثلاثاء، ليمنحوا المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم استقبالًا حافلًا بعد عودته إلى البلاد من الولايات المتحدة من دون ليونيل ميسي، قائده وأسطورته، على الرغم من خيبة خسارة نهائي مونديال 2026، والتنازل عن اللقب العالمي لمصلحة إسبانيا.

ولم تكن هذه العودة إلى الوطن كما كان يأمل الأرجنتينيون، بعد أربعة أعوام من احتفال الملايين بفوز منتخبهم بالبطولة عام 2022، لكن مشاهد جديدة من الفرح الصاخب ملأت الشوارع، حيث رقص المشجعون وغنوا وأطلقوا الألعاب النارية لشكر اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن بعض أفراد المنتخب لن يكونوا على متن الرحلة، ولم يظهر القائد التاريخي ميسي أثناء النزول من الطائرة في الصور التي بثها التلفزيون المحلي.

واستُقبل المدرب ليونيل سكالوني، وبقية أفراد الفريق، بسجادة حمراء خارج الطائرة مع عزف ترحيبي من فرقة موسيقية عسكرية، ثم استقلوا حافلة ولوحوا للمشجعين المتحمسين على طول الطريق.

وقال ليوناردو باريينتوس، ابن الـ36 عامًا، الذي يعمل في معمل نسيج: «هذا الفريق وحّدنا جميعًا، ويجب أن نكون ممتنين لذلك. سنبقى دائمًا إلى جانبه، في المطر أو في الشمس. أود أن أقول شكرًا لميسي، فقد فعل كل ما في وسعه».

وجاءت ماريا أورتيس، البالغة من العمر 28 عامًا، لاستقبال المنتخب برفقة طفلها البالغ عامين، وقالت إن إسبانيا «استحقت الفوز»، وأضافت: «سعيدة بما قدمه لنا الفريق».