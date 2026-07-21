16 كأسا تنتظر أبطال هامة طويق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن فتح مواعيد التسجيل في كأس هامة طويق والسباق الثاني ضمن منافسات موسم الطائف، الإثنين.

ويستمر التسجيل حتى الـ 06:00 من مساء الجمعة المقبل.

ويشهد تحدي كأس هامة طويق 16 كأسًا في جميع الفئات: مفاريد حقايق وجذاع ولقايا وحيل وزمول.

وتبلغ قيمة جوائز الكأس مليون و540 ألف ريال، تكفل بها رياض السعدون، مالك هجن.

من جانب آخر، حدد الاتحاد السعودي الخميس المقبل موعدًا لتركيب الشرائح الإلكترونية للمطايا المشاركة في سباقات الهجن في ميدان الطائف.