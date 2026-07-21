ماذا تعرف عن كرة دوري «يلو» الرسمية؟

دشنت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين الكرة الرسمية لمنافسات دوري يلو للموسم الرياضي 2026ـ2027، ضمن شراكتها مع العلامة التجارية السعودية «سكيلانو»، المتخصصة في صناعة الملابس والمعدات الرياضية.

وتحمل الكرة الجديدة اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد حصولها على شهادة «FIFA Quality Pro»، التي تؤكد مطابقتها لأعلى المعايير الفنية المعتمدة للاستخدام في المنافسات الرسمية.

وسميّت الكرة الجديدة بصفتها «الكرة الرسمية لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين»، وتولت تصميمها وإنتاجها شركة SKILLANO المصنعة للمستلزمات الرياضية، وهي علامة تجارية سعودية تعتمد على خامات تصنيع مستوردة تتضمن غطاءً خارجيًا بنسبة 100 في المئة من مادة البولي يوريثان الياباني، مع وضع شعار البطولة FDL إلى جانب عبارة First Division League على أجزائها الخارجية، وتزينت بهوية بصرية تدمج بين الألوان الأرجواني والأزرق والأبيض.

تركز استخدام هذه الكرة بصورة أساسية ورسمية على مباريات دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين «يلو»، إلى جانب اعتماد منتجات وتجهيزات العلامة المصنعة في مسابقات محلية أخرى تابعة للاتحادات والأندية السعودية، كالاتحاد السعودي لكرة اليد، وعدد من أندية الدرجات المختلفة.

نالت الكرة شهادة FIFA Quality Pro، التي تمثل أعلى تصنيف جودة يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم للمعدات الرياضية المستخدمة في البطولات الرسمية، بعد خضوعها لسلسلة من الاختبارات المعملية والميدانية المعتمدة من المختبرات المركزية التابعة لفيفا للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط الهندسية والفيزيائية.

تزن الكرة بين 420 و445 جرامًا، وضُبطت مستويات الضغط الداخلي لتتراوح بين 0.8 و1.0 بار، مع اعتماد المقاس القياسي رقم خمسة المستخدم في المنافسات الاحترافية، وتتكون بنيتها من خمس طبقات متكاملة، وهيكل حديث مكون من ثماني لوحات خارجية.

اعتمدت عملية التصنيع على تقنية البنية الحرارية غير الملحومة دون استخدام الخياطة التقليدية، ما أسهم في رفع مستويات الدقة الميكانيكية للكرة، وخفض معدلات امتصاص الماء أثناء اللعب في الظروف الممطرة والرطبة، ما يحافظ على وزنها وثباتها أثناء الجري والتمرير.

أظهرت نتائج الاختبارات الفنية تفوق الكرة في خمسة محاور أداء رئيسة، شملت ثبات المسار الهوائي، وزيادة قدرة اللاعبين على التحكم بها، إضافة إلى قدرتها العالية على الاحتفاظ بالضغط الداخلي لفترات طويلة، وتوفير ارتداد متوازن يزيد من سرعة الكرة، ويقلل من فقدان الطاقة الناجم عن الاحتكاك بالأرض.

مرت رحلة التطوير بخمس مراحل متتابعة، بدأت بتحليل البيانات الخاصة بالبطولة والبيئة المناخية للملاعب، ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم وإعداد النماذج الأولية، تلتها الاختبارات المعملية المعتمدة من فيفا، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج النهائي، واختبار الجاهزية الميدانية في مختلف الظروف الجوية.