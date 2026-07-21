جراحة تغيب أونانا 9 أشهر

خضع الدولي البلجيكي أمادو أونانا، لاعب وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية في ليون، الثلاثاء، من أجل معالجة قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تعرض له خلال المونديال، وسيغيب بالتالي عن فريقه لتسعة أشهر، وفق ما عُلم من مصادر طبية.

وسيتابع اللاعب، البالغ 24 عامًا، الذي دافع سابقًا عن ألوان هامبورج الألماني «2020ـ2021»، وليل الفرنسي «2021ـ2022»، وإيفرتون الإنجليزي «2022ـ2024»، مرحلة إعادة التأهيل بإشراف الجهاز الطبي لأستون فيلا.

وتعرض أونانا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد عشرين دقيقة على بداية مباراة بلاده مع الولايات المتحدة، في ثمن نهائي المونديال.