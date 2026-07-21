تصنيف فيفا.. السعودية تقفز 3 مراكز وإسبانيا تتصدر

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أعلنه الاتحاد الدولي «فيفا»، الثلاثاء، بعد ختام منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي توج بلقبها المنتخب الإسباني، عقب فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين 1ـ0، السبت الماضي.

واحتل المنتخب السعودي المرتبة 58 في التنصيف العالمي، والخامس على مستوى القارة الآسيوية، التي تصدرها اليابان «17»، وإيران «22»، وأستراليا «28»، وكوريا الجنوبية «32»، فيما تراجعت منتخبات قطر «59»، وأوزبكستان «10»، والعراق «63»، والإمارات «68»، والأردن «73».

وتصدر المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم صدارة التصنيف العالمي، وجاءت الأرجنتين في المرتبة الثانية، وفرنسا ثالثة، وإنجلترا رابعة، والبرازيل خامسة.

وخطف المنتخب المغربي المرتبة السادسة، في أفضل رقم يحقق بتاريخه، بعد مشاركته الأخيرة في المونديال قبل الخروج من دوري الثمانية أمام فرنسا، فيما تراجعت البرتغال مرتبتين لتحتل السابع، وبلجيكا الثامن، وهولندا التاسع، والمكسيك عاشرًا.

وحقق المنتخب النرويجي أعلى قفزة في التصنيف العالمي، بعد أن تخطى 12 مركزًا، ليحتل المرتبة «19»، وتراجعت تونس 12 مركزًا، وهو أسوأ تراجع بين المنتخبات، واحتلت المرتبة «57».

ووضعت نتائج المنتخب المصري في المونديال «الفراعنة» في المرتبة «24»، وفقد منتخب بنما 60 نقطة، وحل في المرتبة «44»، وجاءت منتخب الكونغو الديمقراطية «41»، وتخطى الرأس الأخضر ثلاثة مراكز في المرتبة «64».