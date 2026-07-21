فيرجسون ينعى خصم المرحلة الذهبية

أثنى الإسكتلندي أليكس فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على كيفن كيجان، عادًا أن الأخير بنى «أعظم فريق في تاريخ» نيوكاسل، تعليقًا منه على وفاة خصمه السابق، الإثنين، عن 75 عامًا، بعد معاناة مع السرطان.

وقال فيرجسون لإذاعة «تراك راديو» الثلاثاء: «كنت أكن له أقصى درجات الاحترام. خضنا مواجهات كثيرة عندما كان مدربًا لنيوكاسل، لكن لا بد من القول إن العمل الذي أداه هناك كان رائعًا».

وأضاف: «لقد أعاد الحيوية إلى ذلك النادي، وجلب إليه الحماس.. هذا العمل الذي فعله، كما استقدم ثلاثة لاعبين رائعين إلى النادي، وهم: الفرنسي دافيد جينولا، والكولوكبي فاوستينو أسبريّا، والبلجيكي فيليب ألبير، وأضافوا لمسة من الجودة إلى الفريق. ويجب أن أقول إن التحديات التي واجهناها أمام نيوكاسل في تلك الفترة مع مانشستر يونايتد كانت هائلة».

وعلى الرغم من أن نيوكاسل لم يحرز لقب الدوري في عهد كيجان، الذي رحل عن منصبه في نهاية المطاف عام 1997، فإن فيرجوسون يعتقد أن ذلك الفريق كان الأفضل في تاريخ النادي.

وأضاف: «كانت تلك الفترة في نيوكاسل مليئة بالعاطفة والإثارة. كما جلبوا لاعبين كبارًا إلى النادي، ما أضاف المزيد من الجودة، وأعتقد أن ذلك منح نيوكاسل أفضل فريق في تاريخه».

وانضم فيرجسون إلى سيل الإشادات بمن يُعد أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم كرة القدم الإنجليزية.

وخاض الثنائي صراعًا محتدمًا على زعامة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما انتزع مانشستر يونايتد اللقب من نيوكاسل بشكل دراماتيكي عام 1996.

وأدى استياء كيجان من تصريحات فيرجسون الإعلامية في المراحل الأخيرة من سباق اللقب إلى انتقاده للإسكتلندي بشكل لاذع.

لكن على الرغم من ذلك الخلاف، حافظ فيرجسون على علاقة ودية مع كيجان، المهاجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا، الذي نال إعجاب الإسكتلندي بسبب العمل المميز الذي أداه لإعادة بناء نيوكاسل.

وكان نيوكاسل مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثالثة عندما تولى كيجان قيادته، لكنه أنقذه قبل أن يقوده إلى الصعود للدوري الممتاز عام 1993.

وجعل كيجان نيوكاسل فريقًا ممتعًا بفضل أسلوب لعب جذاب أوصله إلى منافسة فريق فيرجوسون بقوة على اللقب.