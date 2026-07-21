مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين

أثار إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الشكوك حول مستقبله الدولي مع بلاده.

وبعث الحارس الأرجنتيني رسالة، الثلاثاء، عبر حسابة الرسمي في إنستجرام بعد نهائي كأس العالم، التي خسرها بلاده أمام إسبانيا 0ـ1.

وقال ابن الـ33 عامًا: «لقد حلمت بأن نفوز بالكأس مرة أخرى، وحلمت بأن أعيدها إلى الأرجنتين، وأن نكتب التاريخ مجددًا»، مضيفًا: «الحقيقة أنه من الصعب وصف الألم، ويجب الآن التفكير في أمور كثيرة، والنظر في كيفية المضي قدمًا، والتساؤل عمّا إذا حان الوقت للتنحي جانبًا».

وختم رسالته قائلًا: «آسف حقًا، لقد بذلت قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق».

وكان مارتينيز أفضل لاعب أرجنتيني في المباراة النهائية بعدما تصدى لـ11 كرة، لكنه لم يتمكن من فعل شيء أمام هدف التتويج الذي سجله فيران توريس في الوقت الإضافي.

وخاض حارس أستون فيلا الإنجليزي 67 مباراة مع منتخب بلاده، ويعد من ركائزه الأساسية منذ ظهوره الدولي الأول عام 2021، ولعب دورًا حاسمًا في إحراز لقب مونديال 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح.