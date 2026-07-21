الليلة.. الشباب يدشن تجاربه أمام بوليتكنيكا

يدشن فريق الشباب الأول لكرة القدم أولى مواجهاته التجريبية أمام بوليتكنيكا الروماني عند الـ 06:00 من مساء الثلاثاء، ضمن المعسكر الخارجي، الذي ينظم في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ويسعى الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الجديد، للتعرف أكثر على اللاعبين، من خلال المباراة التجريبية الأولى، بعد أن تم التعاقد معه قبل 10 أيام لتولي الإدارة الفنية لـ «الليوث»، بعد ساعات من عودة اللاعبين من إجازة نهاية الموسم الماضي، وبعد ثلاثة أيام من تعيين الإدارة، برئاسة عبد العزيز المالك، أوليفيه رينارد مديرًا رياضيًا للنادي.

وكان الحساب الرسمي أعلن عن تنظيم أربع مباريات تجريبية في معسكر النمسا، إذ يخوض بعد مباراة الثلاثاء، تجربة ضد النصر الإماراتي يوم 26 من الشهر الجاري، على أن يعقبها بأربعة أيام لقاء أمام الأهلي القطري، ويختتم الفريق العاصمي تجاربه ضد مولودية الجزائر.

وأنهى الشباب الموسم الماضي في المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة، بعدما خاضه تحت قيادة المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل، ثم الجزائري نور الدين ذكري.