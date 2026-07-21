الاتحاد.. مناورة فيسينج تجهز النمور قبل بايرتس

فرض الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مناورة صباحية، استعدادًا لمواجهة أورنلادو بايرتس الجنوب إفريقي التجريبية، التي تلعب عند الـ 08:00 من مساء الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد الذي ينظم حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرباعي سعد الموسى، وطلال حاجي، وحسن كادش، وصالح الشهري، اكتفوا بتأدية تدريبات انفرادية، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد عودة الأول والثاني من إصابات متنوعة خلال الموسم الماضي، وانضمام كادش والشهري، الجمعة الماضي، بعد نهاية إجازتهما الاستثنائية، عقب الفراغ من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي.

وشهدت التدريبات مشاركة الهولندي ستيفن بيرجوين في جزء من المناورة الفنية التي فرضها المدرب صباحًا بمشاركة بقية اللاعبين، قبل أن يعود لأداء التدريبات انفراديًا باستخدام الكرة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة التجريبية الظهور الأول للاعب راكان كعبي، بعد التعاقد معه خلال الصيف الجاري قادمًا من الفيحاء.