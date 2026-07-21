باسوجوج.. قاوم الفقر من دوالا إلى المجمعة

في 18 أكتوبر 1995، انطلقت صرخة الحياة الأولى لصبي احتضنته أزقة مدينة دوالا الكاميرونية، ليكون الطفل السادس بين 10 أشقاء وشقيقات في كنف عائلة أنهكها ضيق العيش وقسوة الظروف المالية، ما دفع والديه تحت وطأة الحاجة والفقر المدقع إلى إرساله خلال طفولته الأولى ليسكن لدى خالته في بلدة باندا الريفية التابعة لإقليم كادي بشرق البلاد، قبل أن تعيده الأقدار مجددًا إلى أحشاء حي «نيو بيل نجانجي» الشعبي المكتظ بالأحلام والألم، كان ذلك الطفل هو الكاميروني كريستيان باسوجوج، لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الجديد.

لم تكن ملامح البداية تشير إلى مجد كروي وشيك، إذ حاول والداه توجيهه نحو مقاعد الدراسة حماية لمستقبله من مخاطر البيئة العوزة، غير أن قدميه الحافيتين كانتا تعزفان لحنًا مغايرًا فوق أتربة حواري «نيو بيل نجانجي» في مباريات محلية يفتقر لاعبوها لأبسط المستلزمات والقمصان، حتى قيض الله له المدرب المحلي مامادو سيلي سو، الذي لمح شعاع الموهبة بين الأزقة العتمة، فبادر بتقديم الكرات والتجهيزات الأساسية لدعم صبي يرسم أحلامه بلا حذاء.

طرق الشاب أبواب الاختيارات الاختبارية لأكاديمية «فونديسبورت» فتجاوز 400 طفل بثبات، لتلتقطه بعدها أكاديمية صامويل إيتو الشهيرة في دوالا، حيث صقلت مهاراته، وتلقى قواعد الانضباط التكتيكي، ليخطو أولى خطواته الرسمية في دروب المنافسات عبر نادي راينبو الكاميروني الممارس حينها في الدرجة الثانية، فاتحًا نافذة العبور نحو العوالم الاحترافية الخارجية

حزم الشاب الحالم أمتعته متجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية ليرتدي قميص ويلينجتون هامرهيدس في 29 أبريل 2015، ويمثل الفريق في 16 مباراة، صنع خلالها هدفين، قبل أن تحط رحاله في القارة العجوز بقميص نادي ألبورج الدنماركي في 28 أغسطس 2015، بعقد يمتد أربعة أعوام، حيث سجل ظهوره الرسمي الأول في 29 سبتمبر 2015 أمام ليستروب لحساب كأس الدنمارك، ومع حلول توقف الدوري في 11 فبراير 2016 وظفه مدربه لارس سوندرجارد في مركز المهاجم الصريح خلال مباراة تجريبية ضد سيوني بولنيسي الجورجي، أحرز فيها هدفين، ليتغير مساره التكتيكي ويخوض أولى مواجهاته في الدوري الدنماركي الممتاز بتاريخ 29 فبراير 2016 أمام ميتييلاند.

شهدت نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون الذروة الاستثنائية لمسيرته الدولية، حين قاد منتخب الكاميرون لنيل اللقب القاري، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، ما رفع القيمة السوقية للاعب، وتتحول صفقة انتقاله إلى نادي هينان جياني الصيني في 19 فبراير 2017 مقابل 45 مليون كرونة دنماركية إلى الأغلى في تاريخ نادي ألبورج الدنماركي، متجاوزًا الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم جيسبر جرونكيار عند انتقاله إلى أياكس أمستردام عام 1997 مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني.

امتدت رحلته الشرق آسيوية في الملاعب الصينية لينتقل في 26 فبراير 2021 إلى صفوف شانغهاي شينهوا، خاض معهم جولات كروية عديدة حتى تحوله إلى الدوري التركي بقميص أنقرة جوجو في 9 فبراير 2024، ليعود بعدها وينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الأخدود في 1 سبتمبر 2024 مقابل 887 ألف دولار، مسجلًا ظهورًا في 29 مباراة نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة أخرى.

خارج المستطيل الأخضر، يلوذ باسوجوج بهدوء حياته الأسرية برفقة زوجته وأطفاله بعيدًا عن صخب أضواء الإعلام والشهرة، وتستقر ثروته التقديرية الناتجة عن تعاقداته في الدنمارك والصين والسعودية عند حدود 5 ملايين دولار، يقابلها بنشاط استثماري وتجاري في مسقط رأسه الكاميرون لدعم المشاريع الصغرى والأسر الفقيرة في مسقط رأسه دوالا، بينما يفضل قضائه لأوقات الفراغ في الاستماع للموسيقى الإفريقية ومتابعة العروض السينمائية والرحلات البحرية، فيما تترأس وجبة «الندوليه» الكاميرونية الشعبية قائمة أطباقه الغذائية المفضلة.

وصلت رحلته الكروية إلى محطة جديدة بإعلان توقيعه الرسمي لنادي الفيصلي السعودي، ليرتدي قميص «عنابي سدير»، ويبدأ فصلًا آخر في مسيرته التي انطلقت من أحياء دوالا الفقيرة وصولًا إلى المجمعة.