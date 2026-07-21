جراحة ليمباينن تعالج ركبة الدوسري في فنلندا

أجرى سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة على موضع إصابته في وتر الركبة، حسبما نشره النادي العاصمي عبر حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

وكتب النادي: «أجرى سالم الدوسري عملية جراحية على موضع إصابته في وتر الركبة، تكللت، ولله الحمد، بالنجاح، صباح اليوم في فنلندا على يد الطبيب المختص ليمباينن، حيث تقرر أن يبدأ سالم برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق».

وكانت «الرياضية» كشفت الإثنين، عن أن الدوسري سيجري فحصًا طبيًا، الإثنين، لدى الدكتور ليمباينن في فنلندا، لتشخيص الحالة، والتأكد من مدى حاجته إلى التدخل الجراحي من عدمه، جراء إصابته التي يعاني منها في وتر الركبة.

وكان حساب الأزرق العاصمي أكد، 10 يوليو الجاري، أن سالم يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.