القادسية يستعيد السالم وأبوالشامات

التحق الثنائي عبد الله السالم، ومحمد أبوالشامات، لاعبا فريق القادسية الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بالمعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا، بعد فراغهما من الإجازة الممنوحة لهما عقب المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

واستمرت الإجازة نحو 21 يومًا، إذ بدأت بعد مواجهة الرأس الأخضر في دور المجموعات، التي ودع بعدها المنتخب منافسات البطولة القارية.

وينظم القادسية معسكره الإعدادي لمنافسات الموسم الجديد في جيرونا الإسبانية، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.