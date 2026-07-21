الأهلي يبعد إنزو .. ويبحث عن محور

تبحث إدارة نادي الأهلي عن محترف أجنبي في مركز محور الارتكاز، بديلًا للفرنسي إنزو ميو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الجداوي لم تتلق أي عرض للاعب الفرنسي.

ويتجه البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي في النادي الأهلي، إلى بيع عقد اللاعب أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والأرميني الأرميني إدواردو سبيرتسيا.

يشار إلى أن ميو انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من شتوتجارت الألماني، وخاض 40 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، والحصول على كأس السوبر السعودي، والمركز الثالث في دوري روشن، وخرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام الهلال.