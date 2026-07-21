بسبب الأزمة المالية.. النصر ينسحب من آسيا

تتجه إدارة نادي النصر إلى إعلان انسحاب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات من بطولة غرب آسيا، التي تأهل لها بعد تحقيقه لقب بطولة الدوري السعودي، الموسم الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن سبب الانسحاب من البطولة يعود إلى الأزمة المالية التي يعاني منها النادي العاصمي، وأثرت بشكل كبير على استعدادات الفريق الموسم الجديد، وأدت إلى عدم الموافقة على طلبات تجديد العقود والتعاقدات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبيّن المصدر أن فريق الأصفر للسيدات لا يملك الحد الأدنى من اللاعبات اللاتي يجب تسجيلهن، قبل رفع القوائم، التي تغلق يوم 26 من الشهر الجاري، كون أغلب اللاعبات، اللاتي يملكن عقودًا سارية مع النادي حاليًا، أقل من الحد الأدنى المسموح للمشاركة.

وكانت قرعة البطولة، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 28 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، أوقعت فريق سيدات النصر في المجموعة الثانية إلى جانب الهلال السوري، ونفط الشمال العراقي، فيما حل فريق الاتحاد الأردني على رأس المجموعة الأولى إلى جانب إف سي الإماراتي، ونادي أكاديمية بيروت اللبناني.