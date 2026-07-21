رجل المونديال والصعود يقود الفتح

أعلن نادي الفتح التعاقد مع خالد العطوي لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد، وفق ما نشر عبر منصة «إكس» الثلاثاء.

وانطلق العطوي في مهماته التدريبية موسم 2008، مع نادي العيون، للإشراف على ناشئي النادي، وبعد موسم انتقل مساعدًا لمدرب ناشئي الفتح، ثم عاد إلى العيون مدربًا للفريق الأول وقاده للصعود إلى الدرجة الثانية، ومنه رحل إلى النجوم في الأحساء ليبدأ من الفئات السنية مجددًا، قبل أن تمنحه الإدارة قيادة الفريق الأول الذي كان يقبع في الدرجة الثالثة، وفي غضون ثلاثة أعوام أوصله إلى الدرجة الأولى مرورًا بالثانية.

في 14 يونيو 2016، عُيّن العطوي مدربًا فنيًّا للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، وفي 2018 قاد صقور الشباب إلى لقب آسيا فئة تحت 19 عامًا، ليُختار أفضل مدرب سعودي وآسيوي في ذلك الموسم، ويقود الأخضر في مونديال هولندا 2019، ليبدأ رحلة جديدة مع الاتفاق موسم 2019ـ2020، ثم مرَّ بمحطة القادسية في دوري يلو قبل أن يُغادرها إلى ضمك، وفي منتصف مايو الماضي قاد العطوي الدرعية لإنجاز كبير بصعوده إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى بعد أن تم تعيينه خلفًا للهولندي ألفريد شرودر.

يذكر أن «الرياضية» كشفت 9 يوليو الجاري نقلًا عن مصادرها الخاصة عن أن العطوي اقترب من تدريب «النموذجي» الموسم المقبل.