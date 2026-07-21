ليفربول يدخل دائرة الهنود

يجري تحالف مستثمرين يقوده رجل الأعمال أميت باتيا، وتدعمه عائلة ميتال الهندية، محادثات لشراء حصة أقلية في نادي ليفربول الإنجليزي من مجموعة «فينواي» الرياضية.

وأوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الثلاثاء، أن أشخاص مطلعين على الأمر قالوا إن التحالف الذي يقوده باتيا، صهر قطب صناعة الصلب ⁠الملياردير لاكشمي ميتال، استعان بمستشارين ‌للعمل ‌على العرض المقدم، وإن محادثات ‌مكثفة تجرى مع مجموعة «فينواي».

وأضافت ‌أن أي صفقة ستقيّم ليفربول بأكثر من ستة مليارات دولار، وهو ‌من بين أعلى التقييمات في تاريخ كرة القدم.

وتؤكد ⁠هذه ⁠المحاولة الجاذبية المستمرة لأندية القمة في إنجلترا، فضلًا عن الانتشار العالمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبها أكدت مجموعة «فينواي» لصحيفة «فاينانشال تايمز» اهتمام التحالف بضخ استثمار استراتيجي في النادي مقابل شراء حصة أقلية فيه.