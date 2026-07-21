الاتفاق يجهز الغنام ببرنامج خاص

وضع الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الاتفاق، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لخالد الغنام لاعب الوسط، بعد انضمامه إلى المعسكر الاعدادي في إسبانيا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وغاب الغنام عن المرحلة الأولى من التحضيرات، وكذلك انطلاقة المعسكر الجاري في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد، بسبب تمتعه بإجازة خاصة بعد فراغه من مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدرب الأسترالي يهدف من هذه الخطوة إلى التحاق الغنام تدريجيًا في التدريبات الجماعية بما يتناسب مع جاهزيته البدنية والفنية.

ميدانيًا، كثّف الفريق الاتفاقي تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية الثلاثاء، وركز بوباس في الحصة الصباحية على تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يقسم اللاعبين إلى أربع مجموعات لتطبيق الأفكار الفنية التي يسعى إلى ترسيخها داخل الملعب، مع التركيز على سرعة نقل الكرة والتمركز والتحولات بين الدفاع والهجوم، واختتمها بمنافسة ترفيهية في لعبة «تيك بول» التي تعتمد على تبادل الكرة باستخدام القدمين والرأس فوق طاولة خاصة.

أما التدريبات المسائية، فتنوعت بين النواحي البدنية والفنية.