بريمن يطلب بويرتاس.. والقادسية «يشاور»

قدمت إدارة نادي فيردر بريمن الألماني عرضًا لنظيرتها في القادسية من أجل شراء عقد الإسباني كاميرون بويرتاس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن إدارة الفريق الشرقي تقيم العروض الحالية التي وصلت للاعب، على أن تتخذ قرارها بعد التشاور مع المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

وكان اللاعب ابن الـ27 عامًا خاض فترة إعارة مع النادي الألماني الموسم الماضي، لعب خلالها 28 مباراة، سجل فيها هدفًا وحيدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانتقل الإسباني «27 عامًا» إلى صفوف القادسية صيف 2024 قادمًا من رويال يونيون البلجيكي بعقدٍ يمتد إلى عام 2028.

وخلال مسيرته مع الفريق الشرقي لعب بويرتاس 38 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.