الأربعاء.. فتح الترشح على رئاسة اتحاد القدم

تفتح لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورتها السادسة باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد، الأربعاء، حتى الأول من أغسطس المقبل، وفق روزنامة سبق أن أعلنها اتحاد اللعبة على موقعه، الخميس الماضي.

وسبق الانتخابات، إعلان بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق، ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق ما نشره في حسابه الخاص على منصة «إكس».

وحسبما نشرته «الرياضية»، الجمعة، ينتظر عدد من الأسماء الترشح رسميًّا خلال الأيام المقبلة، من بينها قائمة معيض الشهري وحاتم خيمي، والدكتور يحيى راجح الشريف.

وانضم داود المقرن وأحمد الوادعي إلى سباق كرسي الرئاسة بعد إعلان ترشحهما وفق ما نشراه عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يُفصلها من 15 إلى 23 أغسطس، ويكون إعلان النتائج يوم 24 من الشهر ذاته.

وحدد البرنامج الزمني تاريخ 25 أغسطس موعدًا أخيرًا لانسحاب المترشحين، قبل أن تُعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية يوم 26 أغسطس، لتبدأ حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 30 أغسطس 2026.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، الأحد، تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، بصفته رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، والدكتور أحمد باناعمة، عضو لجنة الاستئناف، والدكتور عبد العزيز الفضلي، نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، فيما يتولى عيسى الريس مهمات أمين سر اللجنة، بصفته ممثل الإدارة القانونية.

وتأتي الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي الأول من كأس العالم 2026.