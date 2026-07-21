سمرفيل هلاليا بـ 80 مليونا

توصلت إدارة شركة نادي الهلال إلى اتفاق مع نظيرتها في وست هام يونايتد الإنجليزي لشراء المدة المتبقية من عقد الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح المنتخب بلاده الأول لكرة القدم، وفقًا لما أوردته «ذا أتلتيك» البريطانية، الثلاثاء.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة، شاملةً مقابل الانتقال والالتزامات المالية الخاصة بعقد اللاعب، نحو 80 مليون يورو، على أن يرتبط سمرفيل مع النادي العاصمي بعقد طويل الأمد.

واتفق الهلال مع اللاعب على البنود الشخصية كافة، في انتظار استكمال الإجراءات النهائية، وإجراء الفحوص الطبية، قبل توقيع العقود وإعلان الصفقة رسميًا.

ويستعد سمرفيل لمغادرة وست هام بعد موسمين قضاهما مع الفريق اللندني، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» عقب احتلاله المركز الـ18 في الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 39 نقطة، منهيًا وجودًا استمر 14 عامًا بين أندية المسابقة.

وانضم الجناح الهولندي، البالغ 24 عامًا، إلى وست هام في أغسطس 2024 قادمًا من ليدز يونايتد، بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع أسهمه بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.

وبدأ اللاعب ابن الـ24 عامًا المولود في روتردام مسيرته ضمن أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول.