الصرنوخ ينضم إلى معسكر الهلال

انضم محمد الصرنوخ، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى المعسكر الجاري في النمسا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد وفق ما أعلن ناديه، الثلاثاء.

ويأتي التحاق الصرنوخ «19 عامًا» بالمعسكر بعد يوم من انتقاله رسميًا إلى صفوف الأزرق بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام قادمًا من الفتح.

وتدرج الصرنوخ في الفئات السنية بنادي الفتح وصولاً إلى الفريق الأول الموسم الماضي، وشارك مع «النموذجي» في 10 مباريات بدوري روشن السعودي، اثنتان منها بصفة أساسية.

وعلى الصعيد الميداني، رفع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق درجة التحضيرات بحصة صباحية، الثلاثاء، وركز في بدايتها على النواحي اللياقية في صالة الحديد، وتلتها تمارين تنوعت بين النواحي البدنية والفنية.

ويمتد معسكر الأزرق في النمسا حتى 3 أغسطس المقبل، وخاض خلاله مواجهة تجريبية أمام شتورم جراتس انتهت لصالحه 2-1، وتبقت له ثلاث مباريات أخرى أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائري، والأهلي القطري.