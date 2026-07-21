تيباس: إنفانتينو دمر صناعة كرة القدم

اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الاتحاد الدولي «فيفا» بتدمير صناعة كرة القدم، من خلال توسيع نطاق المسابقات الدولية على حساب الدوري والأندية المحلية.

وانتقد تيباس «فيفا» مرارًا بسبب ازدحام جدول المباريات وخطط توسيع نطاق كأس العالم، ودعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد إلى الاستقالة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، رد تيباس على سؤال عما إذا كان ينبغي على إنفانتينو الاستقالة، قال: «في رأيي، نعم، أعتقد أن وقته قد انتهى».

وكان إنفانتينو أعلن في أبريل الماضي أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه لولاية رابعة رئيسًا للاتحاد، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات الخاصة بالدورة 2027ـ2031 في المغرب يوم 18 مارس المقبل.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتزايدة لقيادة إنفانتينو، قال تيباس إن رئيس الـ«فيفا» لا يزال يحظى بدعم قوي من الاتحادات الوطنية على الرغم من المخاوف السائدة داخل الوسط الكروي.

وأوضح: «لا ينبغي له البقاء، لكن الوضع الحالي يعني أنه لن يغادر. لا يوجد مرشح منافس، لا أحد يريد الترشح ليخسر. هذا هو النظام، وهو نظام معيب من الأساس».

وأضاف: «سمعت الكثير من الأصوات المعارضة لإنفانتينو، والذين لا يتفقون مع ما يفعله. يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئًا في النهاية».

كما شكك تيباس في قرار الاتحاد بتأجيل عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي فُرضت على المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال كأس العالم، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال: «تعليق عقوبة اللاعب الأمريكي مسألة بالغة الخطورة. حالفهم الحظ بأن بلجيكا أقصت أمريكا من البطولة، وإلا لكان من الممكن أن تنشأ قضية قد تكلف إنفانتينو منصبه، لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض».