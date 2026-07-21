الشباب يتعادل.. وجونيور يطوي الغياب

طوى البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، غيابًا استمر 173 يومًا، بسبب الإصابة بعد مشاركته أمام بوليتكنيكا الروماني التي انتهت بالتعادل السلبي في أولى المواجهات التجريبية لـ«الليوث»، الثلاثاء ضمن المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وغاب جونيور «30 عامًا» فترة طويلة، وتحديدًا منذ 29 يناير الماضي حين تعرض لإصابة في عضلات البطن خلال مباراة الخلود ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وخضع جونيور إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجرائه عملية جراحية في بلاده قبل أن يعود إلى فريقه خلال فترة التحضيرات الحالية.

وشارك جونيور في الشوط الأول من مباراة بوليتكنيكا التي خاضها المدرب الألماني توماس ليتش بتشكلتين، إذ بدأها بقائمة مكونة من محمد المحاسنة في حراسة المرمى، محمد الثاني، مبارك الراجح، محمد الشويرخ، سلطان العنزي، السويسري فنسنت سيرو، الإنجليزي جوش براونهيل، الفرنسي ياسين عدلي، همام الهمامي، البلجيكي يانيك كاراسكو، والبرازيلي كارلوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب الألماني بتشكيلة جديدة تألفت من: عبد العزيز العويرضي في حراسة المرمى، وحسين صبياني، علي مكي، نواف مسرحي، عماد قيسي، باسل السيالي، فيصل صبياني، مقرن أبانمي، ماجد هاني، هشام الدبيس، وعبد الله معتوق.

وتبقت ثلاثة لقاءات تجريبية أخرى للفريق الشبابي ضمن برنامج المعسكر، وستكون أمام النصر الإماراتي، والأهلي القطري، ومولودية الجزائري.