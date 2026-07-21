أكتوبر.. انطلاق ثالث مواسم «أرامكو فورمولا 4 السعودية»

أعلنت توكيلات «موتور سبورت» انطلاق النسخة الثالثة من بطولة «أرامكو فورمولا 4 السعودية» تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية بوصفها أوَّل بطولةٍ سعوديةٍ للسيارات أحادية المقعد معتمدةٍ من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA».

ويُعدُّ الموسمُ الأكبرَ منذ إطلاق البطولة، إذ يشهد توسُّعًا في عدد الجولات، واعتماد نظامٍ جديدٍ في خطوةٍ تعكسُ استمرار السعودية في الاستثمار في تطوير المواهب المحلية، وتعزيز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً لرياضة المحركات.

وتجري منافسات البطولة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026 عبر جولاتٍ، تستضيفها حلبتا كورنيش جدة، ولوسيل الدولية في قطر، لتعود مجدَّدًا إلى قطر في تأكيدٍ على التوسُّع الإقليمي المتواصل لها، وتعزيز حضورها خارج السعودية.

كذلك يعتمد الموسم الجديد نظامًا جديدًا، يتضمَّن يومًا للاختبارات الرسمية، يليه يومان من المنافسات، بما يمنح السائقين وقتًا أكبر على الحلبة، وفرصًا أوسع لاكتساب الخبرات، وصقل مهاراتهم.

وتدخل بطولة «أرامكو فورمولا 4 السعودية» موسمها الثالث لمواصلة ترسيخ دورها بوصفها منصةً استراتيجيةً لإعداد وصقل الجيل القادم من السائقين السعوديين والدوليين من خلال توفير بيئةٍ احترافيةٍ وآمنةٍ وفق أعلى معايير الاتحاد الدولي للسيارات، بما يتيح للمواهب الشابة الانتقال من سباقات الكارتينج إلى سباقات السيارات أحادية المقعد عبر مسار تطويرٍ واضحٍ، يقود إلى «الفورمولا 3» وما بعدها.