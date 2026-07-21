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الأهداف تغيب

2026.07.21 | 08:58 pm
غابت الأهداف عن أولى المواجهات التجريبية لفريق الشباب الأول لكرة القدم خلال معسكره في النمسا ضمن تحضيراته للموسم الجديد، إذ تعادل دون أهدافٍ مع بوليتكنيكا الروماني، الثلاثاء (المركز الإعلامي – الشباب)
الأهداف تغيب

الأهداف تغيب

الأهداف تغيب

الأهداف تغيب