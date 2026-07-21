الأهداف تغيب

غابت الأهداف عن أولى المواجهات التجريبية لفريق الشباب الأول لكرة القدم خلال معسكره في النمسا ضمن تحضيراته للموسم الجديد، إذ تعادل دون أهدافٍ مع بوليتكنيكا الروماني، الثلاثاء (المركز الإعلامي – الشباب)