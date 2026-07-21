«إثراء» يحصل على شهادة الأبنية

حصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» على شهادة LEED العالمية للأبنية القائمة من الفئة البلاتينية ضمن نظام التشغيل والصيانة، والصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء «USGBC» في إنجازٍ جديدٍ، يُحسب للمركز.

وطبقًا لبيان «إثراء» يعكس هذا التصنيف جهود المركز في تطبيق منظومةٍ تشغيليةٍ متكاملةٍ، ترتكز على رفع كفاءة استهلاك الموارد، وتعزيز الأداء البيئي، وتبنِّي أفضل الممارسات التشغيلية، سعيًا إلى تقديم تجربةٍ ثقافيةٍ متقدمةٍ مدعومةٍ بجهود ترمي إلى تعزيز الأداء البيئي.

وأوضح المهندس عبد الله البقمي، مدير قسم الخدمات التقنية والفنية في «إثراء»، أن حصول المركز على شهادة LEED البلاتينية يُمثِّل امتدادًا لرحلة تطويرٍ تشغيليةٍ مستمرةٍ، تهدف إلى تعزيز بيئةٍ أكثر كفاءةً واستدامةً للمركز.

وقال: «الوصول إلى التصنيف البلاتيني يعكس جهودًا طويلة المدى لتعزيز الجودة التشغيلية والبيئية الداخلية للمركز، ويجسِّد تكامل الجهود بين الفرق الفنية والتشغيلية في تطوير بيئةٍ ثقافيةٍ، تواكب التطلُّعات التنموية في مجال التشغيل».

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للجهود التي يقودها «إثراء» في تطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه وإدارة الموارد، إلى جانب توسيع نطاق الممارسات البيئية وبرامج إعادة التدوير داخل مرافق المركز.

كذلك يعتمد المركز على منظومةٍ تشغيليةٍ متقدمةٍ، تستند إلى المراقبة المستمرة، وتحليل الأداء التشغيلي والبيئي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة دون التأثير في تجربة الزوار، أو الأنشطة الثقافية والمعرفية التي يحتضنها على مدار العام.

ويُعدُّ حصول «إثراء» على شهادة LEED البلاتينية محطةً جديدةً ضمن مسار المركز في تعزيز معاييره في مجال الاستدامة بعد حصوله سابقًا على شهادة LEED الذهبية، بما يعكس استمرارية التطوير ورفع كفاءة الأداء البيئي والتشغيلي.

ويأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة المنشآت الحيوية، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وجودة الحياة، بما يعزز مكانة السعودية في تبني الحلول والممارسات البيئية المتقدمة.