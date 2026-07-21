أبطال «خلي بالك من نفسك».. السقا مخاطرة.. وياسمين: مختلف

عد الممثل المصري أحمد السقا دوره في فيلمه الجديد «خلي بالك من نفسك» بمثابة مخاطرة فنية، بوصفه لونًا جديدًا عليه ويقدمه للمرة الأولى في حياته، فيما عدّ الوقوف أمام زميلته ياسمين عبد العزيز التي تؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم شرفًا له.

وقال لـ «الرياضية» السقا عقب حضوره العرض الخاص للفيلم في جدة: «دوري في الفيلم لونية جديدة ومخاطرة لأنني لأول مرة في حياتي أقدم مثل هذا العمل والشخصية».

وعن الوقوف أمام النجمة ياسمين عبد العزيز قال: «ليست المرة الأولى التي نمثل فيها وسبق أن التقينا على خشبة المسرح ولي الشرف أن أكون مثلت مع معظم بطلات السينما».

بدورها أكدت ياسمين عبد العزيز التي تحدثت لـ «الرياضية» أن دورها مختلف تمامًا عن أشكال الكوميديا التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية، لجمعه بين الأكشن والكوميديا بأسلوب مختلف.

وعن تعاملها مع السقا قالت: «بيننا صداقة سهلت العمل بيننا وأتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور».

وتدور أحداث الفيلم بين «علاء» مذيع الراديو الذي يدخل في علاقات كثيرة ويترك الفتيات لخوفه من الارتباط ، حتى يتعرف عن طريق الصدفة على «فريدة»، التي تبدو له الرفيقة المثالية، لكن «فريدة» في حقيقتها هي من أكبر تجار السلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «فريدة» التي تجسدها ياسمين عبد العزيز، وهي فتاة قوية ومستقلة تدخل حياة «علاء» وهو شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية يجسدها أحمد السقا، لتصبح شريكته في مواجهة سلسلة من المغامرات والمواقف، في إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية.