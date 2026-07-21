دارسي.. سادس الراحلين عن الهلال

أصبح عبد الكريم دارسي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سادس لاعبٍ يرحل عن صفوف الأزرق في «الميركاتو الصيفي» الجاري بعد أن أعلن ناديه، الثلاثاء، رسميًّا إعارته إلى أبها لمدة موسمٍ واحدٍ.

ولحق دارسي بخمسة لاعبين غادروا الهلال، يوليو الجاري، وهم محمد القحطاني والبرازيلي ماركوس ليوناردو، المنتقلان إلى القادسية، وأياكس أمستردام الهولندي تواليًا، والإسباني بابلو ماري الذي انتهى عقده، وأحمد أبو راسين وعبد الله رديف اللذان أعلن النادي رحيلهما 7 من الشهر الجاري.

وودَّع الهلال، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، لاعبه متمنيًا له التوفيق في مشواره الجديد.

من جهته، كتب نادي أبها في حسابه الرسمي بالمنصة ذاتها: «بقميص أبهـا.. يبدأ التحــدي.. عبد الكريـم دارسـي أبهـاوي.. مرحبـًا ألـف».

ويأتي انتقال اللاعب «23 عامًا» إلى أبها تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، 14 يوليو الجاري، إذ عنونت: «الهلال يعير دارسي إلى أبها»، وكشفت، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ في سياق الخبر، عن أن إدارة نادي الهلال وافقت على إعارة عبد الكريم دارسي، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، إلى أبها لمدة موسمٍ واحدٍ، مضيفةً أن إدارة النادي العاصمي تهدف إلى منح اللاعب فرصة المشاركة أساسيًّا في نادٍ آخرَ خلال الموسم الجديد بعد أن قلت حظوظه مع الفريق الأزرق.

وانضمَّ دارسي إلى الهلال الصيف الماضي في صفقة انتقالٍ حرٍّ بموجب عقدٍ، يمتدُّ إلى خمسة مواسمَ، قادمًا من الأهلي، وارتدى قميص الأزرق في 28 مباراة.