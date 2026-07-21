القادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميدالية

نجح فريق القادسية للسباحة «رجال وسيدات» في تحقيق نتائج لافتة خلال موسم 2025-2026، وحصد 20 بطولة، و680 ميدالية متنوعة، بواقع 309 ميداليات ذهبية، و207 ميداليات فضية، و164 ميدالية برونزية.

وعلى صعيد فريق الرجال، أحرز خلال 14 بطولة، 496 ميدالية، منها 231 ميدالية ذهبية، و150 ميدالية فضية، و115 ميدالية برونزية، وحقق كأس المركز الأول في 14 مناسبة، ليؤكد هيمنته على المنافسات المحلية.

وعلى صعيد فريق السيدات، فقد سجل حضورًا لافتًا في ست بطولات عبر تحقيق 184 ميدالية، بواقع 78 ميدالية ذهبية، و57 ميدالية فضية، و49 ميدالية برونزية، إضافة إلى تحقيق مركزين أولين، ومركزين للثالث.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يُجسد هذا الحصاد حجم العمل الذي بُذل طوال الموسم من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات، ضمن استراتيجية نادي القادسية الهادفة إلى بناء منظومة رياضية متكاملة وصناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.