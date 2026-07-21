أبها.. محطة ملائكة الثامنة

وقعت إدارة نادي أبها مع مصطفى ملائكة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، ليبدأ حارس المرمى المحطة الثامنة في مسيرته الكروية.

ويأتي انضمام الحارس، البالغ 40 عامًا، إلى الفريق الجنوبي بعد نهاية تجربته مع نيوم، الذي غادر صفوفه بنهاية الموسم الماضي، بعدما كان ضمن قائمته خلال الموسمين الماضيين.

وبدأ ملائكة مسيرته مع الأنصار، قبل انتقاله إلى الاتحاد، ومنه إلى هجر، ثم الفيصلي والفتح والشباب بنظام الإعارة، وصولًا إلى نيوم، ليصبح أبها ثامن الأندية التي يمثلها الحارس المخضرم خلال مسيرته.

وشهدت تجربته مع الفيصلي المحطة الأطول والأبرز في مشواره، إذ دافع عن ألوان الفريق منذ 2016 حتى 2022، وخاض معه 142 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وتوج برفقته بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021.

وانتقل ملائكة إلى الفتح صيف 2022، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الشباب خلال النصف الثاني من موسم 2023ـ2024، شارك خلالها في تسع مباريات دوري، ثم انضم إلى نيوم في يوليو 2024، وأسهم بخبرته في موسم صعود الفريق إلى دوري روشن.