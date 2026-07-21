«الرياضات الإلكترونية» تمدّد الشراكة مع الخطوط السعودية

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية، لتكون الناقل الجوي الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها باريس، العاصمة الفرنسية، في أول نسخةٍ دوليةٍ للبطولة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تتضمَّن الشراكة تقديم خدمات النقل للمشاركين في البطولة من لاعبين، وأنديةٍ، وفرق عملٍ، وإعلاميين، إضافةً إلى إتاحة محتوى مرتبطٍ بالبطولة من خلال أنظمة الترفيه على متن الطائرات، ونقل فعالياتٍ مختارةٍ عبر صالات الخطوط السعودية، إلى جانب تنظيم بطولةٍ مجتمعيةٍ في إحدى الألعاب الإلكترونية، تتيح للفائزين فرصة حضور منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وتجري البطولة حاليًّا في العاصمة الفرنسية، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 2000 لاعبٍ، يُمثِّلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولةٍ، ويتنافسون في 25 بطولةً، تشمل 24 لعبةً إلكترونية.