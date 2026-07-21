ماذا تعرف عن ليون حارس أبها الجديد؟

في 3 نوفمبر 1992، وُلد دونوفان رينيه ليون، حارس فريق أبها الأول لكرة القدم الجديد، في مدينة كايين عاصمة جويانا الفرنسية، قبل أن يبدأ رحلة امتدت أكثر من 15 عامًا في الملاعب الفرنسية، وتحوّل خلالها من فتى قادم من أمريكا الجنوبية إلى أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بتاريخ أوكسير الحديث.

ويتمتع الحارس، البالغ 33 عامًا، بطول يصل إلى 1.87 متر ووزن يبلغ 94 كجم، ويعتمد على قدمه اليمنى.

وبدأ ليون خطواته الأولى عام 1999 في نادي «بي سي إس سي كايين» داخل مسقط رأسه، وبقي في صفوفه حتى 2007، قبل الانتقال إلى فرنسا والانضمام إلى مركز تكوين بريتيني، إحدى المحطات المعروفة بتقديم المواهب إلى الأندية الفرنسية، وهناك لفت أنظار مسؤولي أوكسير، الذين ضموه إلى أكاديمية النادي عام 2009، وكان حينها في الـ16 من عمره.

واحتاج الحارس الجوياني إلى موسمين فقط داخل أكاديمية أوكسير قبل الوصول إلى الفريق الأول، إذ سجل ظهوره الاحترافي الأول في 6 أغسطس 2011 أمام مونبلييه ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتدرج ليون في مشاركاته مع أوكسير خلال الفترة الأولى، قبل أن يفرض نفسه تدريجيًا ضمن خيارات الفريق، وصولًا إلى المشاركة في نهائي كأس فرنسا عام 2015 أمام باريس سان جيرمان، حين خسر أوكسير بهدف دون مقابل على ملعب «سان دوني».

وغادر ليون أوكسير في صيف 2015 متجهًا إلى بريست بصفقة انتقال حر، وقضى معه خمسة مواسم، تنقل خلالها بين الفريق الأول والرديف، واكتسب خبرة إضافية في دوري الدرجتين الأولى والثانية، كما كان ضمن المجموعة التي أعادت بريست إلى الدوري الفرنسي الممتاز عام 2019، قبل أن تنتهي تجربته مع النادي في صيف 2020.

وفي يونيو 2020، عاد الحارس إلى أوكسير مجددًا، لتبدأ المرحلة الأبرز في مسيرته، إذ تحول إلى أحد أعمدة الفريق، وأسهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2022، بعدما لعب دورًا حاسمًا أمام سانت إيتيان في ملحق الصعود، وتصدى لركلة ترجيح أمام دينيس بوانجا، مانحًا ناديه بطاقة العودة إلى دوري الأضواء.

وعلى الرغم من هبوط أوكسير مجددًا، حافظ ليون على مكانته، وقاده إلى العودة السريعة موسم 2023ـ2024، حين شارك في 37 مباراة بالدوري الفرنسي للدرجة الثانية، بإجمالي 3330 دقيقة، وأسهم في تتويج الفريق باللقب، قبل اختياره ضمن المرشحين لتشكيلة الموسم في جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

وواصل الحارس حضوره في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 2024ـ2025، مشاركًا في 32 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة تسع مرات، ولم يكتفِ بدوره الدفاعي، بعدما صنع هدفين لزملائه.

وخلال الموسم الماضي، شارك ليون في 29 مباراة بالدوري الفرنسي، بإجمالي 2463 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في ثماني مواجهات، كما كان بين أكثر حراس المسابقة تصديًا للتسديدات، ووصلت نسبة نجاحه في التصدي خلال مراحل الموسم إلى أكثر من 72 في المئة.

وبلغ رصيد ليون مع أوكسير خلال فترتيه 252 مباراة في مختلف البطولات، ليصبح أحد أكثر حراس النادي مشاركة في العصر الحديث.

وعلى الصعيد الدولي، اختار ليون تمثيل منتخب جويانا الفرنسية، وخاض معه 37 مباراة، وشارك في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» عام 2017، التي شهدت الظهور الأول لمنتخب بلاده في البطولة، وبرز خلالها بتصديه المميز أمام هندوراس، الذي اختير أفضل تصدٍ في المباراة.

ويخوض الحارس الفرنسي تجربته الأولى خارج بلاده عبر بوابة أبها، بعد توقيعه في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتمديد.