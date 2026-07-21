العطوي.. ثالث العائدين إلى روشن

اكتمل عقد مدربي فرق دوري روشن السعودي للموسم الجديد بعد تعاقد نادي الفتح رسميًا مع خالد العطوي، الثلاثاء.

وانضم العطوي الذي سبق له تدريب الاتفاق وضمك إلى مدربين آخرين عادا مجددًا إلى دوري روشن، وهما: البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء الحالي والوحدة وضمك سابقًا، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الخليج الحالي والأهلي والتعاون والفتح سابقًا.

وتظهر قائمة المدربين استمرار سبعة مع فرقهم، والأمر يتعلق بالإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية، والفرنسي كريستوف جالتييه مدرب نيوم، والتونسي جلال قادري مدرب الحزم، والبرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض، والإنجليزي ديس باكينجهام مدرب الخلود.

كما يستمر مدربان آخران مع فريقيهما بعد أن قاداهما إلى الصعود، وهما: الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها، والإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي.

في المقابل، تضم قائمة المدربين الجدد ستة أسماء، وهي: الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب النصر، ومواطنه آرثر باباس مدرب الاتفاق، والألماني بينز فيسينج مدرب الاتحاد، ومواطنه توماس ليتش مدرب الشباب، والصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون، والبرتغالي برونو لاج مدرب الدرعية الصاعد حديثًا.

واللافت للنظر أن المدربين الـ18 ينحدرون من 12 جنسية بينهم سعودي، وأكثرهم من الجنسية الألمانية بواقع ثلاثة، ويليها الإيطالية والبرتغالية والأسترالية باثنين لكل منهم، بينما يتوزع البقية بين تونس وفرنسا وإنجلترا وإيرلندا الشمالية وصربيا وكرواتيا والبرازيل.

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي في 13 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 29 مايو 2027.